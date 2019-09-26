У Порошенка після заяв Зеленського вимагають роз‘яснень від Рябошапки

Партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" після зізнання президента Володимира Зеленського про "генпрокурора – стовідсотково моїй людині" вимагає пояснень від самого генерального прокурора Руслана Рябошапки. Про це йдеться у заяві партії Порошенка.

Як зазначили у "ЄС", хизування президента України тим, що новий "генеральний прокурор є 100% його людиною", ставить під сумнів можливість не політизованої, неупередженої, незаангажованої роботи прокуратури і правосуддя в Україні в цілому".

"Викликає глибоке занепокоєння той поспіх, з яким пропихувалися зміни до закону про прокуратуру, що перекреслили зобов’язання України перед Європейським союзом у частині реформування цієї інституції, та повертають цей орган на роки і десятиліття назад до карально-репресивної машини", - йдеться в заяві партії.

"Європейська солідарність" вважає за необхідне запросити в парламент генерального прокурора Рябошапку для роз’яснення конфлікту інтересів та позиції, що він є "людиною президента", а не слугою закону. У вівторок, на погоджувальній раді "ЄС" виступить з такою ініціативою.