У Порошенка заявили, що влада втрачає контроль над ситуацією в країні 

На її думку, вже давно стало зрозуміло, що "карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою не має".

"Безвідповідальність влади, відсутність термінових кроків для боротьби із пандемією наражають країну на ризик повторення жорсткого карантину із ще більш драматичними наслідками для економіки й великим негативним впливом на фінансове становище людей. Тож діяти слід негайно", - додає народний депутат.

Вона також нагадала, що "Європейська солідарність" вимагає ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед - про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Крім того, на її думку, Кабінет міністрів та Офіс президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд.

"Без конкретних і прозорих дій центру регіони й далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади", - резюмувала Зінкевич.

Нагадаємо, раніше голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко назвав випадковим попадання Луцька в "червону" зону карантину. Попри це в місті зобов'язані виконати рішення про посилення карантину.