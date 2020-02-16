ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка заявили, що він провів у Мюнхені більше 30 зустрічей

Новини » Політика     16.02.2020 - 17:44
У Порошенка заявили, що він провів у Мюнхені більше 30 зустрічей
Фото: Петро Порошенко (facebook.com)

За словами Цеголко, обговорювали продовження санкцій проти Росії, миротворців ООН і вступ України до НАТО

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" під час Мюнхенської конференції з безпеки провів понад три десятки зустрічей з лідерами держав, політиками та урядовцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголко.

"Прем'єр Хорватії, президент Литви, генсек НАТО, прем'єр Канади, міністр оборони Німеччини, американські конгресмени та політики, міністри закордонних справ Туреччини, Словаччини, Німеччини - усього понад три десятки зустрічей за дві доби у Мюнхені", - зазначає Цеголко.

Він зауважив, що міжнародні партнери нашої держави занепокоєні посиленням позиції Російської Федерації через зміну риторики нинішньої влади в Україні. Саме тому під час кожної зустрічі Петро Порошенко наголошував на незмінних меседжах - продовженні санкцій проти держави-агресора, запровадженні миротворчої місії ООН на всій тимчасово території Донбасу та якнайшвидшій євроатлантичній інтеграції України.

"Дипломатична боротьба за Україну триває. Але "позиція Росії посилюється, оскільки змінилася риторика України", - кажуть партнери. Тому озброюємо їх аргументами проти країни-агресора: санкції працюють. І їх варто посилити; щоб припинити агресію, потрібно ввести миротворчий контингент ООН на окуповані території Донбасу; для створення зони безпеки в Європі Україна якомога швидше має стати членом НАТО", - пише Цеголко.

Він також повідомив, що завдяки твердій позиції Петра Порошенка скандальний план "12 кроків" міжнародні партнери України сприймають як російську інформаційну провокацію. "І до речі, всі учасники Мюнхенської конференції тепер знають, що "12 кроків" - це інформаційна провокація Путіна", - додав Святослав Цеголко.

Як писало РБК-Україна, президент Володимир Зеленський заявив, оприлюднений в рамках Мюнхенській конференції з безпеки скандальний план щодо досягнення миру в Україні не можна було обговорювати без позиції Києва.

На сайті Мюнхенської конференції знову опублікували план по Україні Порошенко: завдання України - переконати, що вона захищає не тільки себе, але і всю Європу
Новини України Порошенко ПетроМюнхенская конференция по безопасности
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся