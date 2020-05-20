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У Порошенка заявили, що "плівки Деркача" підривають міжнародну підтримку України

Новини » Політика     20.05.2020 - 19:04
У Порошенка заявили, що "плівки Деркача" підривають міжнародну підтримку України
Фото: Іванна Климпуш-Цинцадзе (liga.net)

"Євросолідарність" вважає неприпустимим руйнувати взаємини України зі стратегічним союзником

Так звані "плівки Деркача" покликанні не лише дискредитувати п'ятого президента України Петра Порошенка, а й зіпсувати міжнародну підтримку України та залишити Україну сам на сам з Росією в боротьби проти агресії.

Про це заявила народний депутат України, голова комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Іванна Климпуш-Цинцадзе під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

"З точки зору "Європейської солідарності" ця диверсія, ця провокація спрямована на кілька основних речей. Вони б’ють у самісіньке серце міжнародної підтримки України, міжнародної коаліції на підтримку України. Вони намагаються зруйнувати двопартійну підтримку, яку надавали нам США. Вони дійсно намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичні виборчі процеси у США. І намагаються залишити Україну сам на сам з Росією в нашій боротьби проти агресії", - заявила народний депутат.

На її думку, організатори цієї "провокації" цілилися в Петра Порошенка, а насправді поцілили в національну безпеку України, в обороноздатність та в міжнародну підтримку України.

Своєю чергою, вона наголосила, що "Євросолідарність" вважає неприпустимим руйнувати взаємини України зі стратегічним союзником.

"Ми як політична сила вважаємо неприпустимим розкидатися двопартійною підтримкою, яка понад 6 років забезпечувала Україні допомогу США за різних президентів США у нашій боротьбі й відсічі проти агресії РФ", - додала Климпуш-Цинцадзе.

Окрім того, в політсилі назвали відкриття Офісом генпрокурора справи проти Петра Порошенка на основі так званих "плівок Деркача" продовженням політичного переслідування п'ятого президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив екс-віце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

Водночас, у штабі колишнього віце-президента США Джозефа Байдена відреагували на так звані "плівки Деркача", назвавши їх "повністю відредагованими". У Байдена вважають оприлюднення записів продовженням російських зусиль щодо дискредитації політика.

Петро Порошенко, коментуючи цю ситуацію, заявив, що п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України, мета якої - підірвати двопартійну підтримку України Сполученими штатами.

Автор: Віталій Мельник

Теги Новини України Порошенко ПетроДжозеф БайденСполучені Штати Америки
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