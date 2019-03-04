Порошенко заявив про важливість металургії для економіки України

Порошенко зазначив, що сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі

Металлургия занимает важное место в экономике Украины. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время запуска новой машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) на Мариупольском меткомбинате им. Ильича, сообщает РБК-Украина.

"Пять лет назад казалось невероятным, что многомиллионные инвестиции будут поступать в металлургию Донбасса. Сегодня страна поднимается в рейтинге производителей стали. Моя миссия сегодня не просто участвовать в запуске МНЛЗ на мариупольском меткомбинате. Моя обязанность поблагодарить металлургов, мариупольцев - каждого из вас за то, что меняется украинская металлургия, меняется Мариуполь, меняется страна", - отметил Порошенко.

"Вместе мы возвращаем славу украинской металлургии. Вместе вернем захваченные территории и восстановим промышленные предприятия. Вместе поднимем уровень жизни в наших городах. И вернем то, о чем мечтает каждый — мир", - добавил он.

Как писало РБК-Украина, Порошенко посетил Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича, а также принял участие в запуске нового комплекса машины непрерывного литья заготовок №4. Проект сталелитейного комплекса не имеет аналогов в Украине: инвестиции группы "Метинвест" составили 150 млн долларов.