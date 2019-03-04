Порошенко заявив про важливість металургії для економіки України

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі

Металургія посідає важливе місце в економіці України. Про це заявив президент Петро Порошенко під час запуску нової машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) на Маріупольському меткомбінаті ім. Ілліча, повідомляє РБК-Україна.

"П'ять років тому здавалося неймовірним, що багатомільйонні інвестиції будуть надходити в металургію Донбасу. Сьогодні країна піднімається в рейтингу виробників сталі. Моя місія сьогодні не просто брати участь у запуску МБЛЗ на маріупольському меткомбінаті. Мій обов'язок подякувати металургам, маріупольцам - кожного з вас за те, що змінюється українська металургія, змінюється Маріуполь, змінюється країна", - зазначив Порошенко.

"Разом ми повертаємо славу українській металургії. Разом повернемо захоплені території і відновимо промислові підприємства. Разом піднімемо рівень життя в наших містах. І повернемо те, про що мріє кожен — мир", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Порошенко відвідав Маріупольський металургійний комбінат (ММК імені Ілліча, а також взяв участь у запуску нового комплексу машини безперервного лиття заготовок №4. Проект сталеливарного комплексу не має аналогів в Україні: інвестиції групи "Метінвест" склали 150 млн доларів.