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Порошенко заявив про кібератаки на ЦВК з боку Росії


РНБО спільно з СБУ розробили механізми захисту у відповідь на російську загрозу

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ходе выборов-2019 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) подверглась кибератаке со стороны Российской Федерации (РФ). Об этом Порошенко заявил в ходе встречи с представителями IT-индустрии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "112-Украина".

Порошенко отметил, что в "СНБО разработали механизмы защиты вместе с СБУ, департамент информационной безопасности и полиции по киберзащите ЦИК совместно с нашими американскими партнерами".

"Вчера и позавчера состоялись DDoS-атаки со стороны РФ", - заявил президент.

Он также отметил, что после этого в Одессе прошли переговоры с представителями Вооруженных сил и Госдепартамента США о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия намерена задействовать весь имеющийся арсенал включительно с кибернетическими средствами для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа во время выборов 2019.

в СБУ заявляли о вмешательстве РФ в выборы в Украине и то, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период этих выборов.

До этого глава СБУ Грицак заявлял, что во время выборов, украинские правоохранительные органы должны работать слаженно.

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