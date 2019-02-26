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Порошенко заявив про кібератаки на ЦВК з боку Росії

Новини » Вибори 2019    26.02.2019 - 17:18
Порошенко заявив про кібератаки на ЦВК з боку Росії
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

РНБО спільно з СБУ розробили механізми захисту у відповідь на російську загрозу

Президент України Петро Порошенко заявив, що в ході виборів-2019 24 і 25 лютого Центральна виборча комісія України (ЦВК) піддалася кібератаці з боку Російської Федерації (РФ). Про це Порошенко заявив у ході зустрічі з представниками IT-індустрії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112-Україна".

Порошенко зазначив, що "РНБО розробили механізми захисту разом з СБУ, департаментом інформаційної безпеки та поліції з кіберзахисту ЦВК спільно з нашими американськими партнерами".

"Вчора і позавчора відбулися DDoS-атаки з боку РФ", - заявив президент.

Він також зазначив, що після цього в Одесі пройшли переговори з представниками Збройних сил і Держдепартаменту США про співробітництво у сфері кібербезпеки.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявляв, що Росія має намір задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів 2019.

в СБУ заявляли про втручання РФ у вибори в Україні і те, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період цих виборів.

До цього глава СБУ Грицак заявляв, що під час виборів, українські правоохоронні органи повинні працювати злагоджено.

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