Порошенко завтра проведе зустріч з віце-президентом США

Україна продовжить роботу з координації дій з американськими партнерами

Президент Украины Петр Порошенко рамках Мюнхенской конференции по безопасности проведет встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Об этом сообщил глава государства, предает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

"Завтра состоится моя встреча с вице-президентом США Майком Пенсом, и мы продолжим работу по координации действий с американскими партнерами, так как американская делегация на конференции по безопасности является чрезвычайно большой. Направления нашего разговора будут идти и с точки зрения безопасности, и с точки зрения НАТО, и сточки зрения поддержки реформ. Широкая повестка дня будет обсуждаться завтра", - сказал он.

Напомним, президент Петр Порошенко провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Глава государства высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. В ходе переговоров был отмечен значительный прогресс, достигнутый украинской стороной на этом пути.

Добавим, что Петр Порошенко 15-16 февраля находится с рабочим визитом в Германии для участия в юбилейной 55-й Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, Порошенко выступит в рамках сессии на тему "Безопасность в восточной Европе", а также проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами и руководителями международных организаций.