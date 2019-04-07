Порошенко запевнив, що почув виборців

Чинний глава держави і кандидат у президенти на виборах 2019 Петро Порошенко запевнив, що почув і тих українців, які підтримали його у першому турі виборів, і тих, хто голосував проти нього. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна" 7 квітня.

Водночас він наголосив, що на наступні п`ять років має чітке бачення того, що необхідно зробити з урахуванням уроків минулих п’яти років.

На думку Порошенка, на стадіоні "Олімпійський" під час дебатів кандидатів ключова позиція – не лише те, що буде сказано про майбутнє, але і те,які висновки зроблено.

Президент нагадав, що 31 березня одразу же по завершенню оприлюднення результатів екзит-полів наголосив: "До тих, хто голосував за мене, і до тих, хто не голосував за мене – я вас почув. І це був, можливо, один із найважчих уроків в моєму житті. Це абсолютно сильний стимул для того, щоб мною були проаналізовані всі п`ять років, включно з усіма помилками, які були зроблені. І на наступні п`ять років цей урок я дуже добре засвоїв".

Відповідаючи на запитання, що може змінитися, Порошенко наголосив: "Твердо будуть змінені ключові речі. Відбудуться суттєві зміни в команді. Буде велика кількість нових молодих людей".

Він зазначив, що зараз аналізує велику кількість пропозицій і вони будуть представлені.

"Твердо будуть продовжені реформи, які забезпечать економічне зростання і подолання бідності і забезпечення добробуту", - додав президент.

"Буде суттєво укріплена обороноздатність держави", - також сказав він.

Порошенко підкреслив, що буде різко прискорено і економічне зростання, і наш рух до Євросоюзу. "Вже в грудні місяці буде запропоновано країнам-членам НАТО підписати План дій щодо членства в НАТО", - сказав кандидат.

Глава держави пообіцяв, що будуть повернені додому українці, яких зараз тримають у в’язницях Москви як військовополонених.

"Буде зроблено велику кількість кроків, які значно зміцнять мир, бо це буде зараз моїм першим пріоритетом", - наголосив президент.

Порошенко повідомив, що відбудеться його візит до Берліну. "Сьогодні є заява наших партнерів про те, що терміново буде відновлено діяльність Нормандського формату", - додав він.

"Нам є що робити. Ми точно знаємо куди, коли і як рухатись", - підкреслив президент.