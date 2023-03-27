Порошенко призвал Запад ускорить поставки оружия для ВСУ

Украина должна оставаться темой номер один для свободного мира. Мероприятие должно усилить поддержку Украины и санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в Facebook.

"Рад встрече с делегацией высокого уровня Международного демократического союза (International Democrat Union). Это был действительно честный и искренний разговор. Мы с командой отстаивали ускорение передачи Украине необходимого оружия и усиление сокрушительных санкций против российской экономики. Потому что каждая такая встреча - это наше усиление. усиление Украины на международной арене и наших ВСУ", - написал Порошенко.

Он также подчеркнул: всесторонняя поддержка Украины – надежная инвестиция Запада в общую безопасность.

"Самые эффективные гарантии безопасности и для Украины, и для Запада - скорейшее полноправное членство нашего государства в Североатлантическом альянсе", - добавил политик.

Отдельно стороны обсудили вопросы развития и укрепления демократии, верховенства права, свободы медиа, устойчивости институтов государства в Украине.

Порошенко также поблагодарил за поддержку Украины со стороны партий-партнеров.

Международный демократический союз (IDU) - глобальное объединение правоцентристских политических сил из 65 стран мира.

Среди партий-членов: Республиканская партия (США), Христианско-демократический союз (Германия), Консервативная партия (Великобритания). Главой организации является бывший премьер-министр Канады Стивен Гарпер.

Партия Европейская солидарность получила статус Observer Member в Международном демократическом союзе в июле 2020 года.