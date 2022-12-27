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Порошенко призвал власти завершить начатую в 2018 году реформу церкви

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко приветствовал решение КСУ по закону о переименовании церкви московского патриархата. Он призвал власти продолжить начатую в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской церкви. .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Наконец-то и задержкой в более трех лет Конституционный Суд признал соответствующим украинскому законодательству наш закон о истинном названии московской церкви. Поздравляю с мудрым решением", - написал Порошенко.

По его словам, три года Украина и украинский народ ждали приведения ситуации в украинском православии в соответствие с Томосом Вселенским Патриархом.

"Московская церковь не должна маскироваться под украинскую, церкви оккупанта не место в Украине! Органам исполнительной власти предстоит завершить начатую еще в 2018 году работу и содействовать объединению украинских православных в украинской Церкви", - подчеркнул Порошенко.

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Петр ПорошенкоПЦУ