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Порошенко призвал США увеличить поставки оружия и поддержать членство Украины в НАТО

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Вторник 11 октября 2022 16:08
Порошенко призвал США увеличить поставки оружия и поддержать членство Украины в НАТО Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко обсудил с послом США в Украине Бриджит Бринк усиление поддержки Украины и увеличение поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Важна встреча с Послом США Бриджит Бринк и, как всегда, вдумчивый обмен мнениями. На месте расстрелянной российскими изуверами детской площадки не нужно даже дополнительных аргументов для предоставления Украине больше оружия и поддержки", - сообщил Порошенко.

По его мнению, защита нашего неба и моря и освобождение нашей земли, адские санкции агрессора, помощь Украине и интеграция в ЕС и НАТО - все это и есть путь к миру и наша формула победы.

Напомним, США решительно осудили ракетные удары россиян по Украине . Байден заявил, что они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа.

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Петр Порошенко Соединенные Штаты Америки
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