Порошенко призвал США увеличить поставки оружия и поддержать членство Украины в НАТО

Пятый президент Петр Порошенко обсудил с послом США в Украине Бриджит Бринк усиление поддержки Украины и увеличение поставок оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Важна встреча с Послом США Бриджит Бринк и, как всегда, вдумчивый обмен мнениями. На месте расстрелянной российскими изуверами детской площадки не нужно даже дополнительных аргументов для предоставления Украине больше оружия и поддержки", - сообщил Порошенко.

По его мнению, защита нашего неба и моря и освобождение нашей земли, адские санкции агрессора, помощь Украине и интеграция в ЕС и НАТО - все это и есть путь к миру и наша формула победы.