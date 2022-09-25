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Порошенко призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины

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Воскресенье 25 сентября 2022 10:02
Порошенко призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал Германию увеличить поставки оружия для Украины. Вооружение ВСУ - это и есть кратчайший путь к миру, потому что агрессор понимает только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в эфире Deutsche Welle .

"Путин идет настолько далеко, насколько ему позволяют. Второе - не доверяйте Путину. Он в переговорах никогда не сдерживал своего слова. Он понимает только силу, нашу силу. Поэтому сила украинской армии, единство украинского общества и народа, сильная коалиция в мире, которая поддерживает Украину и единство, точно остановит Путина", - заявил Порошенко.

По его мнению, чем больше будет оружия в Украине, тем короче будет путь к миру. Другого пути нет, путь компромисса Путин не понимает.

"Время дипломатии заканчивается, и теперь лучший дипломат украинские Вооруженные силы, поддерживаемые союзниками. В этой ситуации нам точно нужны немецкие танки, немецкая амуниция, мы очень благодарим за немецкую артиллерию. Пожалуйста, помогите нам спасти вас, помогите нам и Европе. нам выполнять нашу совместную работу. И давая Украине танки, поддерживая украинские вооруженные силы, помогая Украине, вы инвестируете в собственную безопасность", - добавил Порошенко.

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Петр Порошенко
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