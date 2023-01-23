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Порошенко призвал НАТО ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в альянсе

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко во время заседания Межпарламентского совета Украина-НАТО с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Брюсселе призвал ускорить рассмотрение заявки Украины на членство в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Наше государство превратилось в сверхпрочный надежный щит защиты союзников от варварства России и за последний год уже на поле боя доказало свою готовность к членству в Альянсе", - заявил Порошенко.

По его словам, он обратил внимание генерального секретаря НАТО на необходимость ускорения рассмотрения официального заявления Украины о присоединении к альянсу.

"Без Украины этот трансатлантический проект так и не будет завершен. В то же время с Украиной НАТО станет и сильнее, и безопаснее, и авторитетнее не только в регионе, но и в мире", - убежден Порошенко.

Он отмечает, что в Украине рассчитывают на стратегическую делекоглядность и действительно амбициозные решения во время очередного саммита НАТО в Вильнюсе в этом году.

"Также мы говорили о поставках бронетехники и истребителей для ВСУ. Он подчеркнул, что новое наступательное вооружение должно быть поставлено для ВСУ в январе-феврале, прежде чем россия использует новую волну мобилизации", - пишет Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Бундесвер приступит к перемещению первых двух из трех обещанных эскадрилий зенитно-ракетных комплексов Patriot из Германии в Польшу для защиты воздушного пространства Польши и укрепления восточного фланга НАТО.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал Украине дальнейшую военную поддержку и предупредил нового министра обороны, что Вооруженные силы Германии должны вновь стать способными защищать страну.

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НАТОПетр Порошенко