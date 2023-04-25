ua ru
Вт, 25 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко призвал не блокировать аграрный экспорт, наполняющий бюджет Украины

Новина українською →
Вторник 25 апреля 2023 11:59
Порошенко призвал не блокировать аграрный экспорт, наполняющий бюджет Украины Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко призвал разблокировать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая на Европейском экономическом конгрессе в Польше.

"Украине нужна финансовая поддержка - и я хочу обратить ваше внимание, речь не о восстановлении. Еще слишком рано. Вы должны направить деньги на оружие или на то, чтобы обеспечить Украине выживание. Почему? Потому что Украина потеряла 45% своей экономики. Из-за атаки на критическую инфраструктуру мы потеряли 50% нашей энергетики, 79% нашей металлургической отрасли. И сейчас аграрный сектор обеспечивает Украине более 60% нашего экспорта. Можете представить, что произойдет с экономикой Украины, с рабочими местами, украинским бюджетом, украинским бизнесом, если остановить и ограничить украинский аграрный сектор", - заявил Порошенко.

Во время встречи с комиссаром ЕС по бюджету Йоханнесом Ганом Порошенко также призвал Евросоюз срочно отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции из Украины.

"Выразил обеспокоенность развитием событий по незаконному введению несколькими соседними государствами-членами ЕС запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Я отметил важность немедленного возобновления и продления режима либерализации торговли и украинского экспорта в ЕС в условиях войны", - добавил Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
NEWS
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
Украинские бойцы будут учиться, пока США готовят танки Abrams к отправке, - Пентагон
DAILY
Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Западные партнеры больше всего боятся распада России