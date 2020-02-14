Порошенко: завдання України - переконати, що вона захищає не тільки себе, але і всю Європу

На сьогоднішній день Україна звучить у виступах ключових лідерів, але потрібно зробити все, щоб виконати ті завдання, які стояли і стоять перед Україною останні роки, щоб зберегти санкції проти Російської Федерації. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в перший день Мюнхенській безпекової конференції, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За словами Порошенка, українським політикам важливо тримати в порядку денному не тільки питання Донбасу, але і Крим.

"Мова йде як про Донбасі, так і про Крим. Питання Криму сьогодні порушувалось і під час двосторонніх зустрічей. Зустрічі у нас були дуже великі, тому що це майданчик, де їх організовувати надзвичайно легко. Ми провели переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Відбулася дуже емоційна хороша розмова з Ненсі Пелосі - спікером Палати представників американського Конгресу. Були зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим і з багатьма лідерами, міністрами", - повідомив Порошенко.

Також Порошенко розповів про зустріч з президентом Литви і американської делегацією.

"Дуже змістовна зустріч була з президентом Литви - двостороння. Це перша зустріч. Ви пам’ятаєте, наскільки важливу роль відіграла Литва за останні 5 років. Вона була перша, хто поставив нам смертельну зброю. Вона одна з перших захищала нас на Раді Європейського Союзу і ці позиції були дуже ґрунтовні. Була конструктивна зустріч з американською делегацією. І дуже важлива зустріч з Крісталіною Геогієвою – виконавчим директором Міжнародного валютного фонду про продовження співпраці з МВФ, забезпечення стабільності фінансово-банківської системи країни. Це також для України надзвичайно важливо. За такий короткий термін тут була дуже насичена програма", - підсумував Порошенко.

Порошенко зазначив, що, незважаючи на широку проукраїнську коаліцію, яка була збудована за 5 попередніх років, працювати над питаннями безпеки потрібно весь час.

"Нам треба боротися – боротися за Україну. Сама собою, з неба, безпека, підтримка не впаде. Хтось думав, що за останні п`ять років це саме йде в руки і достатньо просто приїхати і посміхатися. Ні. Це кропітка, важка дипломатична робота, яка потребує координації з міністерством закордонних справ, з лідерами країн. І на сьогоднішній день, на жаль, ми вимушені були констатувати, що на певний час ця координація була втрачена. І зараз треба активно працювати для того, щоб цю координацію відновлювати. В тому числі і на Мюнхенській безпековій конференції", - сказав політик.

Порошенко переконаний, міжнародні партнери виходять зі своїх національних інтересів, а завдання України - переконати, що "якщо Україна захищає свій суверенітет - вона захищає не тільки себе, але і всю Європу і весь світ".

"Коли Україна захищає мій суверенітет - вона також захищає свободу і демократію у всьому світі. І підтримка України виходить з національних інтересів кожної держави. Ось цим я займався п'ять років свого президентства і зараз, як я і обіцяв, я продовжую цю вперту, копітку роботу", - зазначив Порошенко.

Як писало РБК-Украина, раніше на Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні.