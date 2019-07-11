Державне бюро розслідувань (ДБР) викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це повідомляють у прес-службі ДБР, перередает "Інтерфакс-Україна".

Порошенко викликають на допит 17 липня, але невідомо в рамках якого саме з кримінальних проваджень.

"Порошенко викликається на допит в ГБР 17 липня", - сказали в прес-службі.

Нагадаємо, ДБР зараз розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких фігурує ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка. Зокрема, бюро відкрило справу за фактом можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови адміністрації президента за Віктора Януковича Андрій Портнов подав у ДБР дві заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій Порошенка. Глава ДБР Роман Труба зазначив, що заяви Портнова стосуються "економічних злочинів Порошенко" та введення воєнного стану.

Крім цього, САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.