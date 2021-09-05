Порошенко про результати візиту Зеленського у США: потужна мотивація продовжувати реформи

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що візит Володимира Зеленського у США, який став довгоочікуваною подією в Україні, є позитивом.

"Я можу наголосити, що сам доклав величезну кількість зусиль, щоб цей візит відбувся. Позитивний сам факт візиту. Бо моя перша зустріч після обрання президентом з віце-президентом Байденом відбулася на інавгурації. Віце-президент США приїхав, і ми мали першу 5-ти годинну розмову. При цьому це чистий час, без перекладачів, які забирають половину часу. І ми вже тоді, під час першої зустрічі мали практичні результати дорожньої карти нашої співпраці зі США", - заявив Порошенко.

Водночас він наголошує, що не вдалося отримати ПДЧ і тверду позицію американців. Нічого крім членства в НАТО не зможе Україні забезпечити надійну безпекову гарантію, переконаний Порошенко.

Він також зазначив, що міжвідомча Угода, яка була підписана між Міністерством оборони і Пентагоном - це продовження попередньої угоди, термін дії якої сплив цього року.

"Ми повинні були отримати санкції проти РФ у зв’язку із загостренням ситуації на фронті. Кожен тиждень Україна втрачає своїх героїв, кожен тиждень ми маємо важкопоранених, яких везуть с фронту. І на сьогодні питання санкцій навіть не було порушено, це помилка. Питання відсутності санкцій веде до ерозії, руйнації світової коаліції на підтримку України, яка була нами побудована у 2014 році. Ми нічого не отримали", - додає політик.

Також, на його думку, для України було дуже важливо знову порушити питання миротворців з мандатом РБ ООН.

"Миротворці з мандатом зайдуть на окуповану територію, вичавлять російські війська, виведуть важку зброю і артилерію, забезпечать дотримання необхідних прав і свобод громадян, створять безпекові передумови для початку політичного процесу. Врешті-решт дозволять вийти на кордон спочатку представникам ОБСЄ, і в перший день початку політичного врегулювання українцям вийти на кордон - це є безальтернативний і єдиний шлях деокупації Донбасу", - говорить Порошенко.

Резюмуючи, Порошенко позитивно оцінив той факт, що контакт відбувся.

"Сподіваюся, що це відкриває хоча б мотивацію для української влади проводити реформи нашої команди, які були зупинені 2 роки тому. Це і реформи верховенства права, і реформи незалежності антикорупційних органів, створення незалежної судової системи. Бо саме наша реформа створила Вищий антикорупційний і Верховний суд, і вони працюють зараз без жодних нарікань", - резюмує Порошенко.