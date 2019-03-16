Порошенко виграє у Тимошенко в другому турі виборів, - опитування

За Порошенка віддали б свої голоси 48% виборців

Действующий президент Петр Порошенко победил бы во втором туре выборов 2019 лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens.

Согласно результатам, за Порошенко отдали бы свои голоса 48% избирателей, которые собираются голосовать (включая часть тех респондентов, которые еще не определились, но предпочтения которых удалось оценить), а за Тимошенко - 46%.

Еще месяц назад Тимошенко выигрывала у Порошенко с соотношением 55% против 42%.

Опрос был проведен 23 февраля - 4 марта, за три недели до выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Полевой этап исследования (интервью с репрезентативной выборкой из 1308 респондентов) провела компания InfoSapiens, а GQR провела обработку и анализ данных в соответствии со своей методологией.

Для обработки данных опроса GQR применила собственную методологию определения доли респондентов, которые планируют голосовать, и анализа их избирательных предпочтений. Частью этой методологии является определение вероятных избирательных предпочтений людей, которые еще не определились со своим выбором, но собираются голосовать.

Статистическая погрешность выборки составляет +/-3,6% для результатов среди респондентов, которые намерены голосовать.

Greenberg Quinlan Rosner (GQR) - международная компания с главным офисом в Вашингтоне, которая занимается исследованиями общественного мнения и стратегическим консультированием в избирательных кампаниях. Компания работала на выборах в почти 100 странах.

В нашем регионе, среди прочего, она консультировала правительство Микулаша Дзуринды в Словакии, президента Грузии Михеила Саакашвили и его партию в их победных выборах в 2008 и 2010 годах, а также партию Виктора Ющенко "Наша Украина" на парламентских выборах 2007 года.