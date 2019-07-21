Порошенко про вибори в Раду: стратегія Зеленського - це "кіт в мішку"

П’ятий президент України та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що не довіряє нинішньому президенту Володимиру Зеленському. Про це Порошенко розказав в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

За словами Порошенка, перед виборами до Верховної ради він дає чіткий сигнал президентові Росії Володимиру Путіну.

Відповідаючи на питання шеф-редактора Брюссельського бюро Анне Геллінек, як би він описав те, що відбувається під час президентства Володимира Зеленського в Україні, Петро Порошенко заявив: «Ніхто не знає, тому що стратегія нашого нового президента - це, як ми називаємо, в Україні, кіт в мішку».

«Всі пояснюють, що нам потрібні парламентські вибори для продовження реформ. І я дуже пишаюся тим, що весь світ заявляє, що за останні п'ять років мого президентства ми зробили більше для процесу реформ, ніж за 25 років до цього. Але минуло три місяці з президентських виборів, і ми не маємо подальших змін», - наголосив Порошенко.

П’ятий президент України додав, що він оптиміст і намагається зробити все можливе, щоб продовжити реформи в Україні.

«На жаль, ми бачимо перші ознаки реваншу. Команда Януковича знищує п'ять років мого президентства, це ті, хто був пов'язаний з Путіним, який вторгся в Україну, це ті, хто є відповідальним за кров на Майдані. Я боюся, що вони повернуться. І я думаю, що це дуже тривожний знак. Почалися судові процеси проти закону про декомунізацію, судової реформи, утворення незалежної української церкви та багатьох інших. Звичайно, я не вітаю цього. Але я думаю, що ключовим питанням для України є продовження європейської та євроатлантичної інтеграції. І якщо хтось спробує зупинити це чи замінить роботу, виконану досі, на блаблабла, ми не приймемо цього», - підкреслив лідер «Європейської солідарності».

Відповідаючи на питання, чи очікує він на політичну кризу після парламентських виборів, відповів, що, на його думку, Україна вже перебуває у кризі.

«Я думаю, що ми вже перебуваємо в кризі, тому що після президентських виборів президент закликав до дострокових виборів з сумнівної причини, хоча Парламенту довелося б працювати ще кілька місяців. Це вже криза. Президент наполягає на тому, що прем'єр-міністр повинен піти. І той вже сидить на упакованих валізах», - заявив Порошенко.

Політик зазначив, що головні зміни, які відбулися під його президентством в країні, на його думку, полягали в тому, що після Майдану п'ять років тому, коли 16% людей підтримали інтеграцію в НАТО, зараз вони мають 58%. «Кількість тих, хто підтримував європейську інтеграцію, на той час становила 33%. Сьогодні це майже 70 відсотків. А ті, хто зараз намагається зупинити цей процес, приведуть країну до дуже глибокої кризи. Тому що вони намагаються повернути країну під російський вплив», - наголосив політик.

На питання, чи готовий Порошенко шукати компромісу з паном Зеленським, або чи бачить себе як його політичного опонента, політик відповів: «Відповідь дуже проста. Ми єдина політична партія, що формулює чітку стратегію: ми за Європу, за європейську і євроатлантичну інтеграції. І якщо президент Зеленський реалізує те, що заявив, я обов'язково піду з ним до Європи».

Проте Порошенко додав: «Якщо президент Зеленський намагається замінити справді важку роботу над реформами якоюсь розмовою або, що ще гірше, залишить владу олігархам, які фінансували його виборчу кампанію, то я буду його найжорсткішим опонентом. Тому що я буду захищати свою країну. Це не питання відносин двох провідних політиків, це питання національних інтересів держави».

Політик також розказав, чи боїться він того, що президент Зеленський поверне Україну під вплив Росії.

«На жаль, я думаю, що це можливо. Ви запитали, якою є стратегія президента Зеленського. І моя абсолютно чітка відповідь: я не знаю, як багато українців цього не знають», - додав Порошенко.

П’ятий президент України також оцінив шанси Зеленського на вирішення кризи на сході України. На його думку, рішення має бути знайдене на основі мінських угод.

«Але які чотири головні моменти Мінських угод? Пункт № 1: виведення російських військ. Без цього нічого не можна. Пункт 2: Важке і артилерійське озброєння Росії потрібно відкликати. Пункт 3: Незаконні збройні формування повинні бути роззброєні. Без цього нічого не можна робити далі. І пункт 4: Ми повинні отримати повний контроль над усім українсько-російським кордоном», - наголосив Порошенко.

Він підкреслив, що залишити перемир'я під російським контролем не означало б миру, це було б капітуляцією. «Але капітуляція для України неприйнятна. Моя пропозиція була дуже простою і зрозумілою: нехай Рада Безпеки ООН приймає рішення і використовує миротворців під мандатом ООН для захисту всіх прав людей, які зараз живуть на окупованих територіях і страждають від російської окупації. І під час розгортання миротворців ми організовуємо все для політичного вирішення невирішених питань - за вільні і чесні вибори - відповідно до українського законодавства», - зазначив Порошенко.

Відповідаючи на питання, що саме може зробити президент Зеленський, чи може першим кроком бути його розмова з Путіним, політик відповів: «Ви абсолютно праві, тому що це безпечний сценарій для збереження обличчя. Путін ненавидів ідею підтримки сценарію Порошенка. Ключ до миру не в руках пана Зеленського. І він не був у руках пана Порошенка. Так само, як він не в Берліні, Брюсселі або Вашингтоні».

«На жаль, ключ до миру лежить у руках Путіна в Кремлі», - резюмував Порошенко.