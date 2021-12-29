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Порошенко у другому турі наздогнав Зеленського, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

П'ятий президент Петро Порошенко у другому турі президентських виборів перемагає діючого президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані соціологів, що були оприлюднені під час прес-конференції "Новорічні сподівання і несподіванки: з якими почуттями і думками українці проводжають старий і зустрічають Новий рік".

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, у першому турі Володимир Зеленський отримав би 17,5% від усіх опитаних або 24% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. За Петра Порошенка готові голосувати відповідно 11% і 16% опитаних.

У другому турі Петро Порошенко обходить Володимира Зеленського. За Петра Порошенка готові голосувати 50,1% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, "за" Володимира Зеленського 49,9%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені І. Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році Володимир Зеленський набрав 73%, Петро Порошенко - 24%.

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