Порошенко: ЗСУ мають все для виконання бойових завдань

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко в Білій Церкві взяв участь у зустрічі військових з 72 бригади

На сьогодні Збройні сили України мають все необхідне для виконання бойових завдань. Про це в Білій Церкві на зустрічі військовослужбовців 72 окремої механізованої бригади ЗСУ заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко зазначив, за останній час українська армія якісно оновилася. Крім того, на сьогодні військові готуються і тренуються за стандартами країн-членів НАТО.

"Сьогодні у нас якісно інша армія, ніж на початку російської агресії. У армії зараз є все необхідне для успішного виконання бойових завдань. Триває комплектування Збройних сил України особовим складом, зокрема військовослужбовцями за контрактом", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко ввів в дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони за підсумками воєнного стану. 26 грудня він оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України.

Напередодні в Адміністрації президента уточнили дату висунення Порошенка на вибори. Як повідомляють джерела РБК-Україна, це може статися 29 січня.



