Порошенко зустрівся з проукраїнськими активістами із Севастополя

У Відкритому офісі партії “Європейська солідарність” лідер партії Петро Порошенко зустрівся з активістами, які змушені були залишити Крим через окупацію півострова Російською Федерацією. Зустріч відбулася з нагоди Дня міста Севастополя, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як повідомляється, учасник зустрічі Михайло Джамаль - волонтер, який відмовився від російського громадянства. За свою активну проукраїнську позицію він потрапив до чорних списків ФСБ, і змушений був буквально з торбиною залишити Крим. Зараз Михайло веде кілька будівельних проектів, об’єднує навколо себе вимушених переселенців з Криму і принципово не продає свої будинки проросійським громадянам.

Ще один учасник зустрічі - Володимир Чекригін - активіст, волонтер, правозахисник. Так само був змушений виїхати з Севастополя через переслідування російських силовиків. Всюди носить з собою прапор України з написом "Севастополь".

Також у зустрічі взяли участь волонтер, народний герой України Марина Собко, громадські активісти Олександр Тюряєв та Валерій Макаєв.

Порошенко наголосив, що звільнення Криму є одним з пріоритетів “Європейської солідарності”, і ця тема ніколи не зникне з порядку денного партії аж до повної деокупації Криму. Він також наголосив, що після парламентських виборів фракція “Європейської солідарності” буде робити все, аби українська влада і міжнародні партнери України тиснули на країну-агресора і посилювали санкції, які зрештою змусять Кремль звільнити Крим від окупації.