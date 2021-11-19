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Порошенко зустрівся з представниками української діаспори в Канаді

Автор: Наталія Гурковська

Пʼятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового Конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу Українців Канади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Петро Порошенко подякував українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти триваючій російській агресії.

Лідер "Європейської Солідарності" рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямі через використанням мігрантів як зброї.

Відзначено спільність підходу щодо важливості зупинення Північного потоку-2, який ніколи не був економічним проектом, а є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом.

Важливу увагу під час зустрічі було приділено недостатності прогресу України на шляху реформ, передусім у сфері верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо.

Сторони наголосили на критичній необхідності ефективної боротьби з корупцією в Україні та на недопущенні використання практики вибіркового правосуддя.

Наголошено на необхідності належного гарантування та забезпечення свободи слова і засобів масової інформації в Україні.

Домовлено про подальшу кооординацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам.

Як повідомлялось, Порошенко у четвер, 18 листопада, вилетів до Канади, де візьме участь у міжнародному безпековому форумі (HFX). Вже цього дня Порошенко зустрінеться з українською громадою у Торонто.

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Петро Порошенко