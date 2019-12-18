Порошенко зустрівся з кіборгом Марченком

П'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" та народний депутат Петро Порошенко особисто привітав кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка зі звільненням із СІЗО. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Європейської солідарності".

Під час зустрічі Порошенко показав оберіг з Донецького аеропорту, який Марченко (позивний Марчелло) свого часу подарував йому на згадку.

"Це наша, може, друга чи третя зустріч у житті. Але оця лялька, що ви мені подарували, весь час була зі мною. Для тих, хто не знає, я хотів би розповісти її історію. В Донецькому аеропорту був магазин duty free. І вже тоді, коли в аеропорту йшли запеклі бої, ця лялька, яка символізує Україну, для мене стала символом незламності України. Ми завжди маємо пам'ятати і про ДАП, і про героїчні вчинки", – наголосив Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що за останні півроку в Україні активізувались спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців, які з перших днів російської агресії пішли захищати державу.

"Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п'яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт. Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне ім'я кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років", - наголосив Порошенко.

Марченко, який після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення, подякував Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями.

Як відомо, ЗСУ завдяки реформуванню перейшли на нову форму за зразком НАТО, в армійських частинах було запроваджене сучасне повноцінне харчування.

"Я хочу подякувати за довіру робити реформи. Це була дуже складна праця. Дуже важкий шлях ми пройшли, щоб показати результат".

Марченко подякував родині Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави.

"Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом", – сказав генерал Марченко.