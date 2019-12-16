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Порошенко вніс 19 млн грн застави за кіборга Марченка

Новини » Політика     16.12.2019 - 21:35
Порошенко вніс 19 млн грн застави за кіборга Марченка
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко заявив про переслідування патріотів

Петро та Марина Порошенко долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО. Про це повідомили у прес-службі Порошенка.

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Благодійний концерт гурту "Ot Vinta" #FreeMarchenko

Опубліковано Європейська Солідарність Понеділок, 16 грудня 2019 р.

"Хтось очікував, що в умовах тотального терору, який організований проти волонтерів, добровольців, наших воїнів, які захистили Україну проти російської агресії, імена яких назавжди вписано в історію України, нас зламають. Але ми не дамо їм жодного шансу нас зламати. Бо правда з нами, Господь з нами", - сказав Порошенко під час благодійного концерту гурту Ot Vinta.

Він також повідомив, що марафон зі збору коштів розпочали три дні тому, оскільки до того генерал Марченко відмовився виходити під заставу, доки його підлеглі перебували у СІЗО.

"Позиція справжнього офіцера і генерала. І ми прийняли це рішення, коли ми добилися в суді звільнення наших бойових побратимів", - зазначив Порошенко.

"Є святі речі. Є ДАП, є ім’я "кіборг". Їх нічого не зупинило. Так само, як не здригнулась рука у ДБР, коли вони підписували порушення справи по Марусі Звіробій, по Федині. По морякам, які пішли Керченською протокою. Чи по моєму наказу на контрнаступ, внаслідок якого українська армія, добровольці, волонтери звільнили дві третини окупованого Донбасу", – наголосив Порошенко.

Порошенко переконаний, що головна мета "переслідувань патріотів" – це намагання переписати героїчну історію України останніх 5 років.

"Їхня мета – не посадити Марченка чи навіть Порошенка. Їх мета – переписати історію останніх 5 років нашої з вами держави. Бо їм не подобається ця історія. А їхній справжній мир – це реваншизм, путінізм, за волосся повернення нашої України в кремлівське стойло. І сьогодні ми тут займаємось не тільки звільненням Марченка. Ми захищаємо Україну від спроби оббрехати воїнів, нав’язати інші цінності і обдурити людей", – зазначив Порошенко.

Порошенко також повідомив, що обставини так званої "справи Марченка" добре відомі і вони свідчать, що в них немає складу злочину:

"Немає жодної вини, крім спроби розправитися. Хто розправляється? Ті, хто отримують дзвінки з високих кабінетів і отримують політичні замовлення".

Порошенко подякував кожному, хто не залишився осторонь цієї акції і долучився до збору коштів. Він повідомив, що після того, як невинуватість генерала Марченка буде доведена і застава повернеться, ці кошти будуть витрачені на підтримку армії.

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