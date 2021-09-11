Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США

Як повідомляється, було обговорено результати візиту президента України до Вашингтону та зустрічі глави української держави з президентом США Джо Байденом.

Порошенко висловив вдячність американській стороні за тверду та послідовну підтримку України.

Сторони також відзначили важливу допомогу Вашингтону у справі консолідації міжнародних зусиль для протидії триваючій російській агресії проти України та підтримки реформ в Україні.

Наголошено на критичній важливості зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти Росії забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Окремо обговорено ситуацію у сфері розвитку і зміцнення демократії, верховенства права, судової реформи, стійкості інститутів держави в Україні.

Зауважено на тому, що ефективна і системна боротьба з корупцією має і надалі залишатися в пріоритетах, а також виступає одним з визначальних маркерів ставлення міжнародних партнерів та інвесторів до України.

Наголошено на важливості єдності всіх демократичних сил для відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України і забезпечення членства в ЄС і НАТО.