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Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США

Автор: Артем Горовенко

Лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко зустрівся з делегацією політологічних центрів США, у тому числі директором Євразійського центру Атлантичної ради Джоном Хербстом та президентом CEPA Аліною Поляковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

Як повідомляється, було обговорено результати візиту президента України до Вашингтону та зустрічі глави української держави з президентом США Джо Байденом.

Порошенко висловив вдячність американській стороні за тверду та послідовну підтримку України.

Сторони також відзначили важливу допомогу Вашингтону у справі консолідації міжнародних зусиль для протидії триваючій російській агресії проти України та підтримки реформ в Україні.

Наголошено на критичній важливості зміцнення трансатлантичного фронту санкцій проти Росії забезпечення деокупації Донбасу і Криму.

Окремо обговорено ситуацію у сфері розвитку і зміцнення демократії, верховенства права, судової реформи, стійкості інститутів держави в Україні.

Зауважено на тому, що ефективна і системна боротьба з корупцією має і надалі залишатися в пріоритетах, а також виступає одним з визначальних маркерів ставлення міжнародних партнерів та інвесторів до України.

Наголошено на важливості єдності всіх демократичних сил для відновлення територіальної цілісності та впровадження реформ заради добробуту України і забезпечення членства в ЄС і НАТО.

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