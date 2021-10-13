Порошенко біля Офісу генпрокурора: влада фабрикує справи за події 2014 року

Разом з народними депутатами від "ЄС" та "Голосу" Порошенко вимагав в ОГПУ зустрічі із генеральним прокурором Іриною Венедіктовою.

"У листопаді 2014 року це питання (щодо постачання вугілля, - ред.) було винесене на засідання РНБО, де були дані вичерпні доручення усім необхідним структурам, включно з урядом, Мінпаливенерго, щоб забезпечити вугіллям і взяти його будь-де. У тому числі взяти вугілля в українських державних шахтах, які зареєстровані в Україні на звільненій території або в Києві. На яких працюють українські громадяни, де виплачується заробітна платня шахтарям, для того, щоб вони не померли з голоду або не взяли гвинтівку і не пішли за гроші Росії в найманці", - заявив Порошенко.

Він також нагадав, що з листопада 2014 року було припинене постачання електроенергії з Росії.

"З листопада 2015 року була припинена купівля російського газу, і з того часу ніхто вже не чув, що Україна краде газ. Одразу ж після окупації була відключена і закрита уся банківська система на окупованих територіях. Для того, щоб не дати змогу робити хакерські атаки, маніпулювати і красти українські гроші. Жодного відділення, принаймні такий був наказ РНБО, виконаний Нацбанком. І жодного рахунку не було відкрито. Хочу наголосити, що за спробу фабрикувати й фальсифікувати справи буде заплачена дуже велика ціна тими, хто це зараз робить", - додав політик.

За його словами, своїми діями вони рятували країну у 2014-2019 роках.

"Виплата пенсій, яка і зараз відбувається для 600 тисяч пенсіонерів, які проживають на окупованій території - це теж фінансування тероризму? Як і виплата зарплат людям, які тоді працювали на українських державних підприємствах, сплачували податки, ПДВ, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб і могли прогодувати свою родину? Це зовсім не те, що ви зараз робите, співпрацюючи з Росією", - резюмував Порошенко.