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Порошенко очолив рейтинг політиків, які зробили найбільше для України, - опитування

Автор: Наталія Гурковська

П'ятий президент Петро Порошенко очолив рейтинг політиків, які, на думку громадян України, зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на опитування, яке проводилось фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

На другому місці - Леонід Кучма. На третьому - В’ячеслав Чорновіл.

Стосовно митців, які найбільше зробили для розвитку української культури з часу проголошення незалежності, респонденти найчастіше називають Святослава Вакарчука та Андрія Кузьменка (Кузьму Скрябіна) – майже по 10% згадок. На третьому місці за кількістю згадок Ліна Костенко – 8%. Достатньо часто респонденти називали переможців "Євробачення" Руслану Лижичко (5,4%) і Джамалу (4,2%). Актора Богдана Ступку відзначили 4,6% респондентів. Понад 3% респондентів серед переліку митців назвали також Софію Ротару.

Опитування проводилось 29 липня - 4 серпня. Соціологи опитали 2019 респондентів, теоретична похибка не перевищує 2,3%.

Як повідомлялося, раніше опитування показало, що кожен десятий українець готовий стати депутатом.

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Петро Порошенко