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Порошенко з волонтерами передадуть ЗСУ комплект радіостанцій Motorola

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передадуть ЗСУ понад 200 радіостанцій Motorola та обладнання для зв’язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка у Facebook.

"Ми закупили бригадний комплект зв’язку. Це - скарб не просто для кожного зампотилу бригади, а мрія і скарб для кожного комбрига. Це круті радіостанції Motorola 4401. Оце - командирські радіостанції 4800. Це - додаткові акумулятори, додаткові антени. Це - ретранслятор, який збільшує в рази зону дії зв’язку бригади. В усіх радіостанцій зв’язок цифровий, захищений, 256 біт", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, за півроку після початку широкомасштабного вторгнення російської армії структури Порошенка з волонтерами передали у ЗСУ допомогу на суму майже 46 млн доларів США.

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