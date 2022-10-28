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Порошенко с волонтерами купил за 4 млн гривен оборудование для машин скорой помощи на фронте

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Пятница 28 октября 2022 13:32
Порошенко с волонтерами купил за 4 млн гривен оборудование для машин скорой помощи на фронте Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа громад" купили медицинское оборудование для пяти скорой помощи, которые будут работать на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

По его словам, машины, недавно купленные в Европе, нуждались в дополнительной оснастке - теперь их полностью укомплектуют для проведения реанимационных мероприятий.

"Мы будем делать все, чтобы спасти их жизнь. Будем делать все, чтобы помогать Вооруженным силам Украины. Мы будем делать все не просто для контрнаступления, а для нашей с вами победы", - написал Порошенко.

Напомним, в целом с 24 февраля Фонд Порошенко, Roshen и волонтеры ОО "Справа громад" направили в поддержку ВСУ более 1 млрд 650 млн гривень.

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