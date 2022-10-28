Порошенко з волонтерами купив за 4 млн гривень обладнання для машин швидкої допомоги на фронті

П'ятий президент Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook .

За його словами, машини, нещодавно куплені в Європі, потребували додаткового оснащення - тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.

"Ми будемо робити все, щоб врятувати їхні життя. Будемо робити все, щоб допомагати Збройним силам України. Ми будемо робити все не просто для контрнаступу, а для нашої з вами перемоги", - написав Порошенко.