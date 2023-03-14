Порошенко с волонтерами купил 150 генераторов и рассказал, куда они пойдут
Пятый президент Петр Порошенко совместно с волонтерами "Справа громад" передали на фронт 150 генераторов. Техника будет использована для оснащения мобильных мастерских и передвижных банно-прачечных комплексов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
По его словам, в войсках на подобные оборудованные вагончики огромный спрос. Чтобы ускорить изготовление бань и мастерских, открывают еще одну производственную площадку.
"Сейчас ситуация с энергетикой уже не так критична. Но мы вместе с "Делом общин" и Roshen приняли решение и купили генераторы у производителя. Цены - точно конкурентоспособные. Потому что средства для помощи армии должны использоваться самым лучшим и эффективным способом", - пояснил Порошенко. .
Мобильные бани - совместный проект Фонда Порошенко и ОО "Справа громад". Чтобы ускорить процесс, некоторые военные подразделения передают волонтерам пустые контейнеры и прицепы, а мастера их оборудуют под банно-прачечные комплексы.
"Один из наших приоритетов - беречь высокое морально-психологическое состояние и мотивированность бойцов. Для этого 5 месяцев назад наша команда инженеров с нуля разработала и поставила на поток военные банные комплексы. Сейчас очередь на бане выстроилась уже из огромного количества бригад, поэтому мы стараемся как можно быстрее. удовлетворить все нужды войска", - добавил Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко с волонтерами подготовили для военных передвижную ремонтную мастерскую на базе британского грузовика DAF.
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