RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Порошенко: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна перемагає

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенко вважає візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна важливим та глибоко символічним кроком. Це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку широкомасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Порошенка для CNN.

"Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна - вона більша за Україну. Ця війна - вона про всіх нас, вона про Вільний світ", - наголошує Порошенко.

Водночас Порошенко закликав світ більше запроваджувати руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ.

"Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми "нафта в обмін на продовольство" як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити", - переконаний Порошенко.

Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.

"Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін відвідали Київ, де провели ряд зустрічей, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко