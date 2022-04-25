Порошенко: візит держсекретаря та міністра оборони США є сигналом, що Україна перемагає

"Перш за все, ми дуже цінуємо глобальне лідерство Сполучених Штатів на підтримку України. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна - вона більша за Україну. Ця війна - вона про всіх нас, вона про Вільний світ", - наголошує Порошенко.

Водночас Порошенко закликав світ більше запроваджувати руйнівних санкцій проти Росії, ембарго на нафту, ембарго на газ.

"Можливо навіть морська блокада. А також щось подібне до програми "нафта в обмін на продовольство" як це було у випадку Іраку. За нинішніх умов такі кроки були б дуже символічними, це важливо, і це треба робити", - переконаний Порошенко.

Він також вважає ще одним важливим кроком, який зробив президент Байден, номінування нового посла США в Україні.

"Ми розраховували на цей крок протягом багатьох місяців. Очікуємо на приїзд Бріджит Брінк, нового посла, вже тут в Києві", - резюмує Порошенко.