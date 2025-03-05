Порошенко вывел за границу более миллиарда гривен до введения санкций: что известно

Так, в конце января Порошенко вывел из Украины в иностранные бумаги 1 миллиард 48 635 000 гривен. Еще 986 миллионов гривен политик переписал путем дарения на неустановленное лицо.

В то же время, в качестве дохода Порошенко указал в декларации около миллиона долларов.

Вместе с тем Гладких обратил внимание, что через год перепрыгнул с 12 на 3 место самых состоятельных бизнесменов. Также, по словам эксперта, выведенные средства могли осесть на счету одного из сыновей Порошенко.

"В общем такие схемы с деньгами - фишка Порошенко. Он умудрился взять пожертвования украинцев, донативших на ВСУ; взять деньги из бюджета, который Украина выделяла его партии на работу с избирателями; взять эти миллиарды и прокрутить их через свой банк, накупив военных облигаций. С каждого вложенного миллиарда Порошенко получил 170 млн. гривен процентов. И эти деньги тоже из бюджета", - написал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля, ввел санкции против депутата и олигарха Петра Порошенко.

Подозрение в госизмене

Напомним, в декабре 2021 года Петру Порошенко объявили о подозрении в государственной измене и пособничестве так называемым "ЛНР" и "ДНР".

По версии правоохранителей, Порошенко способствовал деятельности "ЛНР" и "ДНР" путем организации поставок угля с оккупированных территорий.