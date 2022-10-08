Порошенко отправил очередную партию грузовиков Leyland DAF для ВСУ

"Сейчас у нас самая важная задача - каким образом две сотни автомобилей доставить в Украину. Я очень благодарен волонтерам, какие обратные рейсы из Великобритании загружают нам только по цене горючего и расходов водителя. И чем больше мы найдем таких волонтеров, которые помогут нам ускорить поставки этих автомобилей в Украине, тем лучше", - заявил Порошенко.

По его словам, это будет более 200 автомобилей. После соответствующих инспекций, отбраковок они будут отгружаться и отправляться в Украину.

"Мы делаем все, чтобы на фронт поступала надежная техника. Для того чтобы мы поставили в Вооруженные силы как можно больше артиллерийских тягачей, грузовиков для перевозки боеприпасов и все то, что обеспечивает контрнаступление ВСУ. Мы об этом говорим все время. И сегодня контрнаступление, в том числе и с участием вооружения, техники, которые мы поставляем, стали реальностью. Чему мы очень радуемся", - добавил Порошенко.

Leyland DAF 45.150 - полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами также получили лицензии Государственного департамента США на покупку двух мощнейших танковых тягачей Oshkosh.

Всего через полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.