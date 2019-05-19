Порошенко звільнив заступника глави АП Марченка

Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Марченка з посади заступника глави Адміністрації президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний Указ №293/2019, оприлюднений на сайті глави держави.

Зазначимо, Марченко працював заступником глави АП із серпня 2018 року і відповідав за економічний блок питань, до цього він два роки обіймав посаду заступника міністра фінансів.

"Звільнити Марченка Сергія Михайловича з посади заступника глави Адміністрації Президента України", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Петро Порошенко звільнив Миколу Кулебу з посади уповноваженого президента України з прав дитини.

Вчора, 18 травня, президент Порошенко звільнив Павла Демчину із посади першого заступника голови Служби безпеки України.

Того ж дня, указом № 279 президент звільнив Дмитра Ярмака із посади Уповноваженого президента України з питань контролю за діяльністю СБУ.