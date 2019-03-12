Порошенко звільнив посла України в Узбекистані

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Савченко обіймав посаду посла в Республіці Узбекистан з 2010 року

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Савченка з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Узбекистан. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідний указ від 12 березня 2019 року опублікований на офіційному сайті президента України.

"Звільнити Савченка Юрія Васильовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Узбекистан", - йдеться в документі.

65-річний Савченко обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла України в Узбекистані з 2010 року.

Зазначимо, 7 грудня президент України звільнив Олександра Овчарова з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сенегал і за сумісництвом посла в Габонській Республіці, Республіці Кот-д'Івуар і Республіці Ліберія.

Нагадаємо, 12 грудня президент України президент України представив нового заступника секретаря СНБО Сергія Кривоноса, який балотувався на посаду президента України на виборах 2019, але зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка.