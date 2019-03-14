Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки

Указ оприлюднений на сайті президента

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на указ главы государства.

Так, соответствующий указ президента Украины №73/2019 от 13 марта был опубликован на сайте главы государства в четверг, 14 марта.

"Уволить Божка Егора Валерьевича с должности главы Службы внешней разведки Украины", - подчеркивается в тексте указа.

Отметим, в сентябре 2017 года Порошенко назначил Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины. С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

Как писало РБК-Украина ранее, в октябре 2017-го глава государства уволил Павла Пашковского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Так, и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Пашковского на должность заместителя главы Службы внешней разведки 20 марта 2014 года.

Добавим, в конце января Божок отмечал, что власть Российской Федерации дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах президента Украины в 2019 году.