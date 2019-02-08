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Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів

Новини » Політика    08.02.2019 - 08:51
Порошенко затвердив перелік окупованих населених пунктів
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Перелік затверджено у відповідності до закону про реінтеграцію Донбасу

Президент України Петро Порошенко затвердив уточнений перелік окупованих населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентський указ.

В документі йдеться, що межі та перелік тимчасово окупованих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей затверджуються згідно із законом про особливості державної політики щодо забезпечення суверенітету на окупованому Донбасі.

З повним переліком можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в січні Кабінет міністрів України затвердив остаточний перелік населених пунктів, де до травня 2018 року проходила Антитерористична операція. До цього списку увійшли вся Донецька та Луганська області, а також Ізюмський район Харківської області.

Зазначимо, влітку Кабмін виключив три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих. З переліку непідконтрольних прибрали селища Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області. Вони включені до списку населених пунктів на лінії розмежування.

 

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