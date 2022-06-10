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Порошенко: всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в ЄС

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

П'ятий президент Петро Порошенкоу наголосив, що зараз всі зусилля мають бути спрямовані на отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС на найближчому засіданні Європейської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час брифінгу.

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання ради ЄС, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін". - заявив Порошенко.

Він також заявив, що найближчим часом має відбутись візит в Україну керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі.

"Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша - це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", - додає політик.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендуватиме дати цей статус Україні, але можуть бути умови.

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