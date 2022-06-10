Порошенко: всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в ЄС

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання ради ЄС, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін". - заявив Порошенко.

Він також заявив, що найближчим часом має відбутись візит в Україну керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі.

"Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша - це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", - додає політик.