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Понад 42 тисячі українських військових взяли участь у миротворчих операціях ООН

Автор: РБК-Україна

Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй. За часів незалежності понад 42 тисячі українських військових взяли участь у більше 25 миротворчих операціях під егідою ООН.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Наразі під проводом ООН виконує завдання 18-й окремий вертолітний загін Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. Це 246 українських військовослужбовців.

"Національний персонал (всього 36 осіб) у складі місій ООН підтримує мир і безпеку у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, Кіпр, Косово, Молдова (Придністров’я), Малі, Республіка Південний Судан та провінція Аб’єй", - повідомили у Генштабі.

Раніше генсек ООН заявив, що в Організації Об'єднаних Націй (ООН) найближчим часом навряд чи домовляться про введення миротворців на Донбас.

Нагадаємо, у березні постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив про необхідність розміщення миротворців ООН на Донбасі. За його словами, вони мають допомогти Києву у відновленні контролю над ділянкою кордону з Росією.

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