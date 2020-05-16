Порошенко: Україну неможливо збити з дороги до членства в ЄС і НАТО

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Порошенко переконаний, жодні тимчасові труднощі не зупинять європейську інтеграцію України

Після Революції Гідності протягом п’яти років Україна досягла безпрецедентного зближення з Європейським Союзом, однак останній рік за нової влади руху вперед - немає. Про це написав лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook з нагоди Дня Європи, передає РБК-Україна.

На думку Порошенко, жодні тимчасові труднощі не зупинять європейську та євроатлантичну інтеграцію держави. Тільки в Європейському Союзі - успішне майбутнє України, переконаний п'ятий президент.

"У Революції Гідності та війні з російським агресором ми захистили своє законне право бути частиною єдиної європейської родини. Підписали та запустили виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Створили поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, відкривши величезний європейський ринок для українських експортерів. Запровадили безвіз. Словом, протягом п’яти років ми добилися безпрецедентного зближення з ЄС", - написав Порошенко.

Порошенко наголошує, що нинішня влада робить правильні заяви - і про ЄС, і про НАТО, але руху вперед нема.

"Але я переконаний, що це - тимчасові труднощі. Час все і всіх розставить по своїх місцях. Історично Україну з дороги до членства в Євросоюзі та НАТО збити вже неможливо. Бо ця стратегія спирається на потужну суспільну підтримку з боку переважної більшості українських громадян. Наше майбутнє - в Європейському Союзі, найсильнішому союзі держав на нашій планеті. Вступ до ЄС - це єдино вірний курс розвитку держави та гарантія незалежності, безпеки, територіальної цілісності України й добробуту українців", - підсумував Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що Україна завжди була і залишається відданим союзником ЄС в утвердженні спільних цінностей, свободи та стабільності.

Своєю чергою, в Україні День Європи відзначається щорічно у третю суботу травня, починаючи з 2003 року. Україна є єдиною країною не членом ЄС, в якій День Європи відзначається за державному рівні.

Автор: Олександра Діденко