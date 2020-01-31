Порошенко: мета Путіна - дестабілізувати єдність Євросоюзу та скасувати санкції

Міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора залишаються єдиним механізмом стримування президента Російської Федерації Володимира Путіна від подальшої ескалації. Продовження цих санкцій та зміцнення проукраїнської коаліції змушують його платити високу ціну за тисячі загиблих українців. Про це в інтерв’ю європейському виданню Euractiv.com заявив п'ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, коментуючи ризик поступок західних держав у бік Росії за рахунок українських інтересів.

"Це і є мета Путіна. Саме так він хоче дестабілізувати єдність Європейського союзу. Я пишаюся тим, що моя команда під час мого президентського терміну не дозволяла Путіну залишатися на двосторонньому рівні. Я пишаюся тим, що ми маємо чудову співпрацю з Європейським союзом. Ми зберігаємо санкції, і санкції насправді є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська з окупованої території Донбасу та Криму", - сказав Порошенко.

Політик зазначив, що російське керівництво не приховує того, що санкції є дуже обтяжливими для Кремля.

"Є абсолютно чітка демонстрація: після відставки російський прем’єр-міністр [Дмитро] Медведєв сказав, що санкції ЄС, санкції проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії. Це – ціна, яку Росія платить за 14 000 вбитих українців: понад 3000 українських військових та 11000 українських цивільних", - додав Порошенко.

Як раніше писало РБК-Україна, Петро Порошенко у Брюселі закликав Європарламент не допустити "детоксикації" Путіна - коли президент Росії буде повертатися в нормальне життя та стане "рукопотискаємим".