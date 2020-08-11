У Порошенка вимагають від влади провести розслідування фактів розкрадання коштів із ПриватБанку

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки від імені уряду США офіційно звинуватило колишніх власників ПриватБанку у масштабних розкраданнях коштів клієнтів цієї установи та відмиванні їх в різних країнах світу. Влада має дати оцінку цим фактам й забезпечити неупереджене розслідування та повернення коштів в Україну. Про це йдеться у заяві партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" на офіційному сайті. "У низці світових ЗМІ цілком слушно акцентовано увагу на прямому зв’язку Ігоря Коломойського та Володимира Зеленського. Українська влада робить тим часом вигляд, ніби не помічає міжнародного скандалу, пов’язаного із заявою Мінюсту США. Але зам’яти його вже не вийде - надто великий резонанс", - говориться на сайті політсили.

Своєю чергою, "Європейська солідарність" вимагає від президента, генерального прокурора, НАБУ, НАЗК та Держфінмоніторингу:

піти на повне і всеохоплююче співробітництво з американською системою правосуддя в частині її звинувачень на адресу Коломойського та його спільників;

розпочати діалог з американською стороною з метою повернення незаконно виведених з ПриватБанку фінансових ресурсів, які мають компенсувати витрати держави на захист клієнтів ПриватБанку від наслідків шахрайських дій колишніх його приватних власників;

порушити кримінальні провадження проти Коломойського за епізодами, які дотичні до фактів фінансових махінацій, викритих американським правосуддям;

розкрити та нейтралізувати увесь злочинний спрут агентів впливу Коломойського в Офісі президента, Кабінеті міністрів, судовій системі та правоохоронних органах, фракціях парламенту, політичних партіях, які обіцяють "майбутнє" коштом більш ніж сумнівного походження коштів Коломойського;

гарантувати незалежність діяльності Національного банку України та відмову від політичного переслідування, розпочатого на догоду Коломойському проти тих, хто врятував кошти десятків мільйонів вкладників, забезпечивши націоналізацію ПриватБанку;

створити Тимчасову слідчу комісію із жорстким контролем з боку опозиції та суспільства за розслідуванням наймасштабнішого в історії України шахрайства з активами ПриватБанку.

Нагадаємо, Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського "в крадіжці мільярдів в банку, яким він колись володів", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна справа.

Своєю чергою, Коломойський заперечує звинувачення Міністерства юстиції США в тому, що він відмивав гроші "ПриватБанку". Він стверджує, що всі інвестиції в США робив зі своїх коштів.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки в офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з Коломойським.

Нагадаємо, в травні 2020 року РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється в нібито відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.

Зокрема, слідство вивчає фінанси олігарха, в тому числі ланцюжок переведень в США через мережу офшорних компаній. За даними слідства, за ці гроші був куплений розкішний готель на 484 номери в Клівленді і 21-поверхова офісна вежа.