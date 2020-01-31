У Порошенка вимагають перевірити витрати з держбюджету на поїздку Зеленського в Оман

Фракція "Європейська солідарність" направила звернення до голови Рахункової палати з вимогою провести перевірку витрат державних коштів в період закордонної поїздки Володимира Зеленського в Оман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"З першого дня скандалу навколо відпочинку Зеленського з родиною в Омані, Офіс президента намагається замаскувати подорож під "робочий візит за власний рахунок". Однак навіть палким прихильникам президента Зеленського важко повірити, що він за власний кошт взяв у подорож свою держохорону, службовців спецзв’язку і захисту інформації, відповідальних за держпротокол, харчування, зв’язки з громадськістю та інших працівників. Очевидно, більшість із супроводу президента потрапили в Оман за кошти платників податків", - йдеться у зверненні.

В партії наголошують, що останні соціологічні опитування довели, що українці не вірять у версію з "робочою" поїздкою до Оману.

"Аби унеможливити зловживання владою з боку президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю - єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати, "Європейська солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані, щоб вивести на чисту воду усі корупційні ризики саме цієї поїздки", - зазначено у зверненні.

Офіційне звернення до голови Рахункової палати України підписали 6 депутатів фракції "Європейська солідарність".

"Зважаючи на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства", - додали в партії.