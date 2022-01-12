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У Порошенка вимагають призначити суд щодо міри запобіжного заходу на 17 січня

Автор: Артем Горовенко

У колишнього президента Петра Порошенка вимагають призначити засідання Печерського райсуду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу на 17 січня. Як очікується, в цей день він повернеться до України і зможе взяти участь в судовому засіданні у так званій "вугільній справі", в якій він проходить підозрюваним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його адвокатів Ігоря Голованя та Ілля Новікова.

"Вимагаємо від судді призначити судове засідання на 17 січня, щоб забезпечити Порошенку по прибуттю до України участь у засіданні. Жодних підстав для примусової доставки до суду або затримання не існує. Він готовий добровільно прибути до суду", - зазначив Головань.

Як уточнив адвокат Новіков, Порошенко повернеться наступного понеділка о 09:00 літаком, який приземлиться в аеропорту Києва ім. Сікорського.

"Він повертається добровільно, він не в розшуку", - додав він.

Відзначимо, у грудні повідомлялося, що суд дозволив затримати Порошенка для участі в засіданні щодо обрання запобіжного заходу. Сьогодні адвокат Головань заявив, що є таке рішення суду, але його "приховують".

До цього Порошенко залишив Україну і йому не змогли особисто вручити підозру про державну зраду та сприяння терористичним організаціям у так званій "вугільній справі".

За даними слідства, Порошенко на посаді президента у 2014-2015 роках у змові з іншими чиновниками забезпечував оплату представникам "ЛДНР" за контрабандні постачання вугілля з окупованого Донбасу.

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Петро Порошенко