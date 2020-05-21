Порошенко вимагає від влади чіткої позиції щодо "справи моряків" у Міжнародному арбітражі

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

П'ятий президент впевнений, що чітка позиція глави держави дуже важлива

Лідер "Європейської Солідарності", народний депутат, п'ятий президент України, Петро Порошенко вважає важливим оприлюднення офіційної позиції України в Міжнародному трибуналі у справі проти Росії про агресію і затримання військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомила прес-служба партії "Європейської Солідарності", передає РБК-Україна.

"Рік тому команда п'ятого Президента України Петра Порошенка забезпечила попереднє рішення на користь України в справі проти Росії про агресію і затримання військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці в листопаді 2018 року. Міжнародний трибунал з морського права в Гамбурзі чітко став на бік України, а його рішення, опубліковане 25 травня 2019, заклало основу для залучення Росії як країни-агресора до міжнародно-правової відповідальності. Але доведення справи до кінця лягає на плечі нинішньої влади", - заявив Порошенко.

Він також зазначив, що лише після того, "як в квітні звернув увагу на те, що нинішня влада не дуже переймається цим питанням", в МЗС почали щось робити.

"Днями Міністерство нарешті подасть меморандум із роз’ясненням позиції України до Спеціального міжнародного арбітражу. Арбітраж створений згідно з Конвенцією ООН з морського права та на основі рішення Гамбурзькому трибуналу. Але зусиль лише дипломатів - замало. Це справа усієї держави", - підкреслив п'ятий президент.

Він також зазначив, що міжнародно-правова позиція України суттєво підриває політично вмотивовану справу.

"Дії українського ДБР чітко синхронізовані з Федеральною службою безпеки Росії. І ФСБ, і ДБР вважають прохід українських кораблів українським морем - кримінальним злочином. І якщо Росія вже посилалася на позицію ДБР в ООН, то ж ясно, що в арбітражі вона так само прийме цей пас від української влади", - застеріг Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" зазначив, що головні поради та одночасно вимоги до влади - це професійні пропозиції, які відповідають національним інтересам України.

"По-перше. МЗС має подати в арбітраж якісно підготовлений меморандум. Повинні вимагати компенсації всіх збитків, заподіяних як державі Україна, так і морякам. Притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності за агресію проти нашої держави на морі", - вважає Порошенко.

По-друге, додає Порошенко, кримінальну справу за фактом подій формально має закрити ДБР, а фактично - той, хто її інспірував.

"По-третє. Очікуємо, що з нагоди річниці перемоги України в Міжнародному трибуналі з морського права в Гамбурзі Володимир Зеленський порушить дивну обітницю мовчання щодо повзучої анексії Росією Азовського моря і Керченської протоки. І нарешті оприлюднить свою позицію щодо злочинних дій Росії проти України в акваторії Азова", - зазначив Порошенко.

П'ятий президент впевнений, що чітка позиція глави держави дуже важлива.

"Вона дозволить дипломатам посилювати міжнародний тиск на російського агресора і домагатися поглиблення азовського пакету санкцій проти Кремля, і використовувати всі наявні інструменти і судові інстанції для притягнення Росії до відповідальності і відновлення справедливості", - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, на якій стадії перебуває процес подачі меморандуму до Арбітражного трибуналу у справі про захоплення в полон українських моряків поблизу Керченської протоки.

Зазначимо, що Україна повинна подати меморандум до 24 травня. Єнін наголосив, що українська сторона встигне це зробити вчасно.

Автор: Віталій Мельник