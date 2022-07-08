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Порошенко вимагає скасувати податки для волонтерської діяльності на користь ЗСУ

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

П'ятий президент Петро Порошенко закликав скасувати оподаткування волонтерської і благодійної допомоги на користь ЗСУ, а також фінансову підтримку, яка надається родинам загиблих і поранених на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час виступу з трибуни Верховної ради.

За його словами, гроші простих українців поступово вичерпуються, а внески підприємств, які спрямовують понад 4% прибутку на благодійність, обкладаються податком у 18%. Так само обкладається ПДФО фінансова допомога на користь родин загиблих і поранених.

"Ми, народні депутати, зараз маємо прийняти необхідні законопроекти, які дозволять вирішити хоча б два питання. Коли ми надаємо благодійну допомогу родині загиблих - не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. У нас є кого обкладати податками. Коли ми надаємо допомогу пораненим – не можна її обкладати ПДФО та іншими податками. Нами внесений законопроект 7528, ми просимо поставити його на голосування у першому читанні і в цілому для того, щоб якнайшвидше вирішити цю проблему", - наголосив Порошенко.

Другий законопроект (7506-1) дозволяє благодійним організаціям спрямовувати кошти виключно на підтримку Збройних сил України, без слати податку.

Відповідні законопроекти щодо скасування податків на благодійну допомогу ЗСУ і родинам загиблих та поранених на фронті зареєстровані у Верховній раді.

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